Osimhen, il Chelsea vuole strapparlo al Manchester United: i soldi non sono un problema (Mirror)

Il Chelsea si è unito al Manchester United per la caccia dell’attaccante del Napoli Victor Osimhen per la prossima stagione. Seppur i Blues hanno già acquistato l’attaccante della Francia Christopher Nkunku dal RB Lipsia per la prossima stagione, a rivelare l’indiscrezione di calciomercato è il Mirror.

Ma Osimhen è uno dei giocatori più richiesti in Europa dopo aver segnato 15 gol in 20 partite e il Chelsea non vuole lasciarselo scappare.

Il Chelsea è pronto a contendersi l’attaccante nigeriano del Napoli con Manchester United e Paris Saint-Germain. Il Mirror scrive che il Napoli vuole circa 100 milioni di sterline per Osimhen (secondo noi di più, ndr), ma Todd Boehly e soci hanno dimostrato che pagheranno tutto il necessario per portare i migliori giovani talenti su cui possono mettere le mani.

Il Chelsea ha speso la bellezza di 281 milioni di euro nel calciomercato estivo. Il colpo più costoso è stato quello di Fofana, prelevato per 80, ma è stato considerevole anche l’arrivo di Cucurella per 65. Nella sessione invernale hanno infatti acquistato giocatori per 329 milioni di euro. Mudryk ha lasciato lo Shakhtar per 70, mentre Badiashile, Madueke e Malo Gusto sono approdati a Londra rispettivamente per 38, 35 e 30 milioni di euro.

Il Chelsea ha speso 610 milioni di euro (dati Transfermarkt) nel calciomercato 2022/2023 tra sessione estiva ed invernale. Una cifra incredibile che non ha eguali in stagione.

