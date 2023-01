Ten Hag vuole Osimhen centravanti del Manchester United (Telegraph)

Harry Kane molto probabilmente andrà via dal Tottenham ma il City ha Haaland e lo United vuole Victor.

Il Telegraph dedica un articolo al futuro di Harry Kane, ma contiene una notizia riguardante il Napoli. E cioè che il tecnico del Manchester United ten Hag vuole Osimhen al centro dell’attacco.

Ecco cosa scrive:

“Fonti vicine a Kane ritengono che la sua preferenza sarebbe quella di rimanere in Inghilterra, ma il City ora ha Haaland che è l’unico attaccante ad averlo superato finora in questa stagione. Il Manchester United è da tempo interessato a Kane, ma si dice che il 29enne non rientri nel profilo ideale suggerito da ten Hag che, si dice, preferisca un attaccante più veloce come Victor Osimhen del Napoli.”

Il futuro di Kane non è ancora chiaro. Secondo il Telegraph avrebbe bisogno di cambiare aria. Le parole di Conte hanno un sapore più amaro del solito, sembra quasi rassegnato e le critiche non aiutano di certo.

“Parlate con chiunque abbia lavorato o conosca Harry Kane e vi dirà la stessa cosa: è arrivato il momento di lasciare il Tottenham Hotspur. Levy (presidente del club, ndr) aveva tutte le carte in regola quando Kane voleva passare al City due estati fa, ma la sua posizione sarà più debole la prossima estate, quando all’attaccante resterà solo un anno di contratto.“