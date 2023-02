Occhio ai trequartisti dell’Eintracht, il Napoli rischia l’inferiorità numerica

Gazzetta: Kolo Muani è velocissimo. Gotze ha classe e mestiere, Lindstrom tanta tecnica e il giapponese Kamada s’inserisce spesso

Attenti all’Eintracht squadra mediaticamente sottovalutata (soprattutto in Italia). Gioca invece un calcio contemporaneo, che può dare molto fastidio al Napoli. Anche se soffre se attaccata in velocità. Ne scrive la Gazzetta:

A centrocampo Glasner disegna un quadrilatero con due vertici bassi (Sow e Kamada) e due trequartisti (Lindstrom e Gotze) dietro a Kolo Muani: movimenti in sintonia, “scappano” per farsi seguire dal marcatore, aprendo così spazi centrali al compagno che in arrivo. Qui il Napoli rischia l’inferiorità numerica: Lobotka avrà il compito di farsi inseguire, Anguissa dovrà sdoppiarsi su Kamada, e Zielinski muoversi molto da mezzala. Spalletti creò superiorità con il Liverpool con il rientro di Kvara e Politano e una difesa alta. Oggi ci sono nuovi meccanismi, tipo l’accentramento di Di Lorenzo in mezzala. Un delicato gioco di equilibri, perché Kolo Muani si muove velocissimo: lavoro per gambe e fisico di Kim. Gotze ha classe e mestiere, Lindstrom tanta tecnica e il giapponese Kamada s’inserisce spesso. Ma questo Napoli ha dimostrato di trovare sempre le contromosse.

