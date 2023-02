Mihajlovic: dal 20 febbraio su Dazn una serie dedicata all’allenatore

La serie, che s’intitolerà “We are one – La Serie”, ripercorre tutta la stagione 2021-22 del Bologna

Il Bologna e Dazn hanno trovato la data per far uscire la serie “We are one – La serie” il 20 febbraio dedicata a Sinisa Mihajlovic. Non una data, visto che il 20 ricorre il compleanno dello scomparso tecnico serbo. La serie parlerà della stagione 2021-22 dove vedrà immagini inedite e come l’allenatore e la squadra hanno reagito durante la stagione. Il documentario è composto da 5 episodi da circa 30 minuti e vedrà tutte le emozioni legate alla stagione della squadra emiliana.

Claudio Ferrucci, ad del Bologna, alla presentazione di “We are one”, ha dichiarato:

«Questa serie, che ripercorre tutta la stagione 2021-22 del Bologna, completamente realizzata con risorse interne al club, avrebbe dovuto essere pubblicata a dicembre. All’epoca però decidemmo di rinviare l’uscita a causa dell’aggravarsi delle condizioni di Mihajlovic. Ci sembra giusto pubblicarla ora, in una data simbolica come quella del suo compleanno, per consentire a tutti, tifosi del Bologna e non, di vedere direttamente, con immagini esclusive e inedite, con quanta passione abbia svolto il suo lavoro, nonostante i pesanti cicli di cure, e come la squadra, lo staff e la società abbiano affrontato una situazione senza precedenti».

