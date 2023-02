«La Juventus è convinta di aver agito nel rispetto della legge, ce lo confermano gli esperti»

All’assemblea dei soci: «Non sono previsti aumenti di capitale fino al 2025». Ce ne fu uno nel 2019 (300 milioni) e uno nel 2021 (400 milioni)

Non sono previsti aumenti di capitale fino al 2025 per la Juventus. A renderlo noto è stato lo stesso club bianconero nel verbale dell’assemblea dei soci dello scorso 18 gennaio, quello in cui è stato nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione dell’azienda.

Alla domanda sul tema degli aumenti di capitale fatta da un socio del club, la Juventus ha risposto:

«La domanda non è pertinente agli argomenti all’ordine del giorno ed è inoltre posta a candidati che non hanno ancora assunto il ruolo di amministratori nel Consiglio di Amministrazione della Società – riporta Calcioefinanza.it -. La Società segnala in ogni caso che il Piano Triennale per gli esercizi 2022/23 2024/25, approvato dalla Società nel giugno 2022, non prevede l’implementazione di aumenti di capitale». Negli ultimi anni, alla Juventus, sono stati effettuati due aumenti di capitale: uno da 300 milioni nel 2019 e uno da 400 milioni a fine 2021.

Sulle due indagini, rispondendo a una domanda di un socio, la Juventus ha commentato:

«La Società sottolinea di rimanere convinta, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti, di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry».