Agnelli: «Oltre al Cda della Juve, lascio anche quelli di Exor e Stellantis»

In conferenza: «È stata una mia decisione, d’accordo con Elkann e Tavares. Voglio affrontare il futuro con una pagina bianca».

Nella conferenza stampa di addio alla Juventus, l’ormai ex presidente, Andrea Agnelli, ha dichiarato che, oltre al consiglio di amministrazione del club bianconero lascerà anche quelli delle altre assemblee in cui è coinvolto, ovvero Exor e Stellantis. Agnelli ha dichiarato che è frutto di una scelta condivisa con il cugino Elkann, al quale, ha detto, è legato da ottimi rapporti. Una scelta, questa, ha continuato, necessaria ad affrontare il futuro come una pagina bianca, con maggiore libertà di azione.

«Si chiude un capitolo della storia della Juventus ma anche una parte importante della vita. Ho deciso di fare un passo indietro dalle assemblee che presiedo. È stata una mia decisione, d’accordo con Elkann e Tavares. Voglio affrontare il futuro con una pagina bianca, lo reputo indispensabile per avere una libertà di pensiero per affrontare questa nuova parte. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo capitolo della mia vita. Fino alla fine».

Agnelli ha parlato anche del logo Juventus, che il club ha deciso di rinnovare.

«Un altro aspetto che voglio ricordare è il rinnovo del logo. E’ una scelta presa che frutterà a lungo periodo e ci darà riconoscibilità e la possibilità di estendere il marchio in diversi ambiti».

Agnelli ha anche parlato della Superlega, ringraziando Real Madrid e Barcellona per aver avuto il coraggio di intraprendere il nuovo progetto insieme al club bianconero:

«Ringrazio Real Madrid e Barcellona che insieme a Juventus hanno avuto il coraggio di affrontare le minacce della Uefa».

Oggi entra in carica il nuovo consiglio di amministrazione. Il nuovo presidente della Juventus è Gianluca Ferrero.