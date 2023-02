Jovic, secondo l’intelligenza artificiale è il peggior giocatore della Fiorentina

As: “Per Olocip in cinque stagioni il valore di mercato del serbo è passato da 54,8 milioni di euro (tanto lo pagò il Madrid) a 12,9”

Luka Jovic, attaccante della Fiorentina, è il protagonista dell’articolo di As. L’attaccante spagnolo ha deluso le aspettative a Firenze e ancora non è riuscito a fare la differenza con soli 8 gol in tutte le competizioni tanto da indurre i viola a pensare alla sua cessione a gennaio:

“Ha portato la Fiorentina a pensare di cederlo nell’ultimo mercato invernale. Non è sorprendente. Non, almeno, secondo le informazioni fornite dall’intelligenza artificiale. Secondo Olocip, società che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare le prestazioni dei calciatori, Jovic è il giocatore della Fiorentina che genera meno valore con le sue azioni totali, il nono calciatore con le peggiori prestazioni in Serie A dopo oltre 600 minuti giocati”.

As nel suo articolo parla dell’inizio della crisi dell’attaccante serbo:

“Nell’estate del 2019, il Real Madrid, con Zinedine Zidane come principale sostenitore, ha considerato il suo ingaggio come un impegno per il futuro, ma anche per il presente. Vedeva nel serbo un sostituto di garanzia di Benzema e, allo stesso tempo, un uomo cui affidare tra qualche anno la responsabilità dell’attacco del Madrid. L’uomo di Loznica (Serbia) aveva appena segnato 27 gol in 48 partite con l’Eintracht Francoforte (stagione 18-19) e a soli 21 anni si presentava come uno degli attaccanti più promettenti d’Europa. Il Madrid per lui pagò 60 milioni al club tedesco. A Madrid non ha mai mostrato la sua versione tedesca”.

Dopo la prima stagione torna al Francoforte in prestito per poi fare ritorno al Real dove però segna appena un gol in 19 partite:

“È tornato a Madrid per far parte della squadra 21-22, ma è passato di nuovo inosservato. Un gol in 19 partite. È andato alla Fiorentina a costo zero”.

La vendita alla Fiorentina per il Real non ha generato nulla, solo il 50% della rivendita con la speranza che Jovic potesse riprendersi. Ora il suo cartellino vale pochissimo:

“In sole cinque stagioni il valore di mercato del serbo, secondo Olocip, è passato da 54,8 milioni di euro (18-19), a 12,9 (22-23) , segno inequivocabile del suo declino”.

