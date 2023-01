Vlahovic si è offerto al Real Madrid (Mundo Deportivo)

Fuga dalla Juventus. Ma difficilmente l’operazione si farà. Anche se prima o poi i Blancos dovranno trovare un’alternativa a Benzema

Iniziano a scricchiolare le fondamenta della squadra di Allegri. La Juventus di Vlahovic potrebbe non esistere più e nemmeno quella di Di Maria, Paredes e tanti altri.

Il rischio potrebbe diventare realtà, almeno secondo fonti vicine al Real Madrid e riportate da Mundo Deportivo. Vlahovic si sarebbe offerto al Real fin da subito:

“Dusan Vlahovic (23 anni), attaccante della Juventus , sta vivendo giorni difficili nella squadra torinese in cui, nel pieno di una stagione sportiva difficile, gli è stata inflitta una penalità di 15 punti dalla parte istituzionale, lasciandolo fuori dal lotta anche per i posti europei in Serie A. Pertanto, e in mezzo al vortice, il portale web specializzato in informazioni madrilene Defensa Central riferisce che l’attaccante serbo avrebbe chiesto al suo agente di offrire i suoi servizi al Real Madrid nel tratto finale di questo mercato invernale.”

Il Real sta affrontando un periodo ambiguo sul fronte dei risultati. Nell’ultima partita ha registrato 20 tiri e 0 reti. Benzema, Mariano e Vinicius appaiono poco brillanti e sottotono. Ancelotti, come sempre, fa Ancelotti.

Da Torino nessun segnale, anzi si parla di movimenti in entrata come Cambiaso, di ritorno dal prestito al Bologna.

El Mundo precisa comunque che le voci di mercato Vlahovic-Real risalgono a quando il serbo giocava ancora con la Fiorentina e comunque, se non adesso, l’affondo potrebbe arrivare quest’estate.

Forse sarebbe anche più semplice per Florentino Perez, presidente del Real Madrid, prendere un giocatore come Vlahovic da una squadra in grande difficoltà, in campo e fuori.

“Tuttavia, in questo mese di gennaio la firma non verrà data anche se non è escluso che lo sarà dalla prossima estate in cui il Real Madrid dovrà riflettere su quale decisione prenderà riguardo al suo attaccante in cui Mariano lascerà e solo ci sarà un Benzema di 35 anni.“