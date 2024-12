Ginnastica, si rifà il processo alla Maccarani ma con procuratori esterni alla Federazione (CorSera)

Non sarà la Federginnastica a sostenere l’accusa visto il coinvolgimento del procuratore Rossetti (aveva definito stronze le due ginnaste accusatrici)

Si rifà il processo alla Maccarani. Lo scrive il CorSera. Accolta la richiesta dei legali delle ragazze Anna Basta e Nina Corradini. Il procuratore generale del Coni Ugo Taucer ha accolto la loro richiesta ma, vista l’astensione della Federginnastica di sostenere l’accusa, ha nominato due procuratori esterni.

Maccarani di nuovo a processo per maltrattamenti

Scrive il Corriere della Sera con Marco Bonarrigo:

Alla luce delle intercettazioni della procura di Monza pubblicate dal Corriere della Sera a inizio dicembre, si rifarà ex novo e in tempi brevi il processo sportivo contro Emanuela Maccarani e Olga Tishina, accusate dalle ex farfalle azzurre Anna Basta e Nina Corradini di maltrattamenti.

Ricevuta la richiesta del procuratore generale del Coni Ugo Taucer di riformare un procedimento che si era concluso con la semplice ammonizione («Ha agito per eccesso di affetto») della direttrice tecnica della ritmica, la procura della Federginnastica ha deciso di astenersi dal sostenere l’accusa a causa del coinvolgimento del procuratore capo Michele Rossetti.

Registrata l’astensione, Taucer ha quindi nominato due procuratori esterni che sosterranno l’accusa in primo e in secondo grado davanti al tribunale della ginnastica e in un eventuale terzo grado al Collegio di Garanzia Coni. Sull’operato di Rossetti (che rischia la rimozione) ha invece aperto un fascicolo la Commissione di Garanzia Fgi presieduta da Giuseppe Sigillò Massara.

Travolto dalle intercettazioni, il presidente Gherardo Tecchi ha deciso di non presentarsi alle elezioni del 1° marzo per «lasciare spazio ai giovani». Le sue dimissioni o l’inevitabile commissariamento da parte del Coni avrebbero gettato la federazione nel caos

ilnapolista © riproduzione riservata