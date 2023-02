Jankto: «Sono omosessuale e non voglio più nascondermi»

“Anche io voglio vivere la mia vita in libertà. Senza paura. Senza pregiudizi. Senza violenza. MA con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi.”

Quella fatta da Jakub Jankto, ex Udinese e Sampdoria, è una rivelazione shock, non tanto per il contenuto ma perché scardina un muro di omertà presente nel calcio.

Lo fa attraverso i suoi social il giocatore del Getafe in prestito allo Sparta Praga. In un video pubblicato su Instagram il calciatore ha rivelato la sua omosessualità, a corredo un testo che fa capire bene il clima nel quale è vissuto fino ad adesso.

“Ciao, sono Jakub Jankto. Come tutti, ho i miei punti di forza, ho i miei punti deboli, ho una famiglia, ho i miei amici, ho un lavoro che da anni svolgo al meglio delle mie possibilità, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri. Anche io voglio vivere la mia vita in libertà. Senza paura. Senza pregiudizi. Senza violenza. MA con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi.“

Un messaggio chiaro e diretto che, come scritto sopra, rompe un tabù che nel calcio maschile resiste eccome.

Jacub Jankto ha 27 anni, con la maglia della sua nazionale, la Repubblia Ceca, vanta vanta 45 presenze e 4 gol da centrocampista. Ha anche partecipato a Euro 2020. Nato a Praga, prima di arrivare allo Sparta Praga dal Getafe, Jankto ha avuto un passato in Italia, dove arrivò nel 2015 all’Udinese, che lo mandò in prestito in Serie B per giocare con l’Ascoli. Quindi l’esordio in A, nella stagione 2016-2017 a Udine, dove resta due stagioni prima di trasferirsi alla Sampdoria: a Genova segna nel derby e diventa anche capitano, rimanendo tre stagioni prima di trasferirsi in Spagna nell’estate 2021. In totale ha giocato 155 partite in Serie A, segnando 17 gol.

