Il rientro di Maignan slitta ancora: tornerà in campo a marzo, forse (Gazzetta)

L’obiettivo è recuperarlo per Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi di Champions. Al momento ha saltato 20 partite in stagione

Altro che recupero: il ritorno di Maignan tra i pali del Milan slitta ancora. Forse tornerà a marzo. L’obiettivo, adesso, è recuperarlo per la sfida dell’8 marzo contro il Tottenham in Champions League. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Alla settima il portiere rossonero giocava la sua penultima partita stagionale: il diciotto settembre, 143 giorni fa.

L’ultima è con la nazionale, 45’ in Francia-Austria, l’inizio del tunnel, una settimana dopo. Per uscirne la strada è ancora lunga: era previsto che Maignan rivedesse la luce a metà febbraio, esattamente i riflettori di San Siro per Milan-Tottenham del 14. Vanno però spente subito le speranze: Mike molto difficilmente ci sarà. Occorre altro tempo per perfezionare il recupero, più probabile che si riveda a fine mese, massimo all’inizio di marzo. Guardando al solito calendario di Champions, il nuovo obiettivo diventa Tottenham-Milan, ritorno degli ottavi, in programma a Londra il prossimo 8 marzo. Il conto delle partite saltate è così destinato ad allungarsi ancora un bel po’: in Serie A, al momento, sono 14. Possono salire fino a 17-18. Quattro le gare mancate in Champions: con ogni probabilità diventeranno cinque all’inizio della prossima settimana. Oggi il totale fa 20, comprensivo di Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Il domani è ancora un punto di domanda”.

Qualche giorno fa anche Repubblica scriveva del caso Maignan, in particolare della misteriosa visita medica sostenuta dal francese all’insaputa del Milan. Maignan si è infortunato al polpaccio il 22 settembre allo Stade de France: lesione al gemello del polpaccio sinistro, con prognosi di un mese di stop. Ha cercato di riprendersi per il Mondiale, ma ha avuto un leggero fastidio allo stesso muscolo.

“Secondo fonti francesi, è qui che succede il guaio. Un consulente privato lo visita in Francia, all’insaputa sia dello staff medico della Nazionale, diretto da Franck Le Gall, sia di quello del Milan, diretto da Stefano Mazzoni. Durante il Mondiale, nell’ambiente di familiari e amici dei Bleus, si parlerà poi di quella visita misteriosa e segreta come di “una terapia fallita a ottobre” per accelerare il recupero, con la cicatrice al polpaccio nuovamente riaperta, tra il muscolo gemello e il muscolo soleo. Di sicuro il medico della Francia, Franck Le Gall, comunica a Deschamps che non esistono certezze sui tempi di recupero. E il 9 novembre il ct esclude Maignan dalla lista per il Qatar”.

