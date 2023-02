Il Qatar vuole acquistare il Manchester United (Daily Mail)

Era già noto che la Qatar Sports Investments (QSI), il gruppo che possiede il Paris Saint-Germain, stava prendendo in considerazione di internazionalizzarsi

Gli investitori del Qatar stanno lavorando per presentare un’offerta di acquisto per il Manchester United, club della Premier League inglese. Lo riporta il Daily Mail, spiegando che gli investitori sono stati descritti come «un gruppo di individui privati e ricchi» del Qatar.

La notizia segue l’ingresso ufficiale nel processo di offerta da parte della società INEOS di Jim Ratcliffe, uno degli uomini più ricchi dell’Inghilterra. Ratcliffe ha ufficializzato la sua candidatura nel mese scorso dopo che i proprietari statunitensi del club, la famiglia Glazer, hanno dichiarato di aver iniziato a esaminare opzioni tra cui nuovi investimenti da parte di soci o una potenziale vendita della società, la richiesta è di oltre 2 miliardi di sterline.

Era già noto che la Qatar Sports Investments (QSI), il gruppo che possiede il Paris Saint-Germain, stava prendendo in considerazione un’acquisizione totale o una partecipazione nel Manchester United o nei rivali del Liverpool.

Ad aprile, migliaia di persone hanno protestato fuori dall’Old Trafford, accendendo fumogeni e cantando canzoni chiedendo alla proprietà di andarsene dal club. La squadra, allenata da Erik ten Hag, è terza in campionato con 42 punti dopo 21 partite, a tre punti dal Manchester City ma a otto dalla capolista Arsenal, che ha giocato una partita in meno.

