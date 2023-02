Si tratta di una rivisitazione della maglia away presentata ad inizio anno con l’unica differenza degli inserti argentati ai lati. Verrà usata in trasferta nelle gare di Champions

Il Napoli presenta una nuova maglia da trasferta. Il Napoli ha ufficializzato una nuova divisa da gioco. La partership tra Emporio Armani e la società azzurra procede a vele spiegate sfornando maglie da gioco quasi a scadenza mensile. Quest’oggi il Napoli ha voluto rendere nota la nuova maglia che verrà usata per le partite in trasferta di Champions League. Si tratta di una rivisitazione della maglia away presentata ad inizio anno con l’unica differenza degli inserti argentati ai lati.

La maglia è disponibile da oggi negli store ufficiali del Napoli al prezzo di €125.

