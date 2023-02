Il Napoli potrebbe anche vincere la Champions (Gazzetta)

Non faceva così paura neanche ai tempi di Maradona. L’Eintracht, è un avversario scomodo e complicato, ma rimane alla portata

Riparte la Champions e la punta di diamante del calcio italiano è il Napoli che adesso è considerata la mina vagante del torneo. Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Il Napoli è il vero outsider che si aggira come uno spettro in questa Champions. Potrebbe anche vincerla, e di sicuro non faceva così paura neanche ai tempi di Maradona. All’epoca – stagioni calcistiche 1987-88 e 1990-91 – era stato eliminato dalla Coppa Campioni per mano del Real al primo turno e, rispettivamente, dallo Spartak Mosca al secondo. In questa stagione nessuno ha segnato tanto in Champions come il Napoli: 3,3 gol a partita, 20 in totale. Sono numeri grandiosi quelli di Spalletti, da record in Italia e sul piano europeo. Però è la maturità di gioco, la solidità dell’impianto, la continuità di rendimento e la qualità dei vari Osimhen e Kvaratskhelia che fanno la differenza. L’Eintracht, vincitore dell’ultima EuroLeague, è un avversario scomodo e complicato, ma rimane alla portata. E, di sicuro, nessuno vorrebbe affrontare il Napoli nei quarti.

ilnapolista © riproduzione riservata