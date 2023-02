“Il Milan torna italiano: ha amministrato il vantaggio sul Tottenham come uno che porta un tesoro in banca”

Su El Pais. “Ha fermato la partita, l’ha inondata di falli e interruzioni, l’ha addomesticata sotto la melodia degli spalti, che hanno accompagnato lo spettacolo piatto”

Il Milan è tornato italiano, scrive El Pais commentando la vittoria del gruppo di Pioli sul Tottenham, in Champions. Ha amministrato il vantaggio come uno che porta il suo tesoro in banca.

“Il Milan vuole tornare. Non ha la forza dei suoi giorni migliori, ma è spinto dall’orgoglio e dalla sua araldica, quella di un’istituzione che appartiene alla nobiltà del calcio mondiale”.

La vittoria del Milan è arrivata su un “tiepido Tottenham“, tutto un “vorrei ma non posso“. A regalare il successo alla squadra di Pioli è stato il gol di Brahim. El Pais scrive:

“A quel punto, il Milan si è comportato come uno che porta un tesoro in banca. Ha mantenuto il suo vantaggio sotto sette chiavi, ha fermato la partita, l’ha inondata di falli e interruzioni, l’ha addomesticata sotto la melodia degli spalti, che hanno accompagnato lo spettacolo piatto con un’ottima colonna sonora. Nel primo tempo la palla è stata in gioco per 25 minuti. Nel secondo gli Spurs hanno appena capito di essere già in una ragnatela. Non sono riusciti a ribellarsi al loro destino. Kane era mal servito. Son, che è stato sostituito, non è al livello della scorsa stagione. Perisic è la metà di quello che si è esibito con la Croazia nell’ultimo Mondiale. Kulusevski non ha toccato la palla e Richarlison ha avuto a malapena venti minuti in cui è apparso a malapena”.

La partita è poi scivolata via con i cambi che hanno dato una ventata di freschezza al Milan, anche se De Ketelaere e Rafael Leao hanno mancato la possibilità del raddoppio.

“Il Milan, con un solo italiano su undici, è tornato italiano”.

