A Milano hanno speso in media 123 euro per un biglietto di Milan-Tottenham (senza fiatare)

Battuto il record d’incassi del calcio italiano. I bacini d’utenza incidono, così come avere un sistema di trasporto degno di città civili

Mentre il calcio italiano continua a danzare sull’orlo del baratro, e altrettanto ostinatamente continua a cercare pezze per vie d’uscita d’emergenza anziché mettere mano a riforme strutturali (a partire dalla forma mentis), il Milan per un ottavo di Champions League fa registrare il nuovo record d’incassi del calcio italiano. O meglio, straccia il precedente primato che apparteneva sempre a Milano: Inter-Barcellona del 2019 con incasso di 7.889.495.

Ieri sera Milan-Tottenham ha portato nelle casse dei rossoneri 9.133.842. Che su un totale di 74.320 biglietti venduti, fa circa 123 euro a biglietto (per la precisione 122,89). Stiamo parlando di un ottavo di finale neanche di grido, il Tottenham è quinto in Premier League, non attraversa uno stato esaltante di forma (si è visto), non è un club di prima fascia europea. Questo per ricordare che i bacini di utenza incidono. Se il Milan dovesse passare il turno, ipotesi possibile vista la vittoria di ieri sera, il club potrebbe verosimilmente contare su un altro incasso simile. E 18 milioni di euro in due gare sarebbero un bottino niente male.

Certo se pensiamo a Napoli (dove peraltro quest’anno lo stadio è sempre pieno, sia pure con prezzi diveersi), balzano all’occhio una serie di differenze. A Milano si va allo stadio abbastanza comodamente con la metro che – come nelle città civili – funziona anche a tarda sera e la fermata è a duecento metri dallo stadio. Andare a San Siro non è una gimkana. Anche questo incide, soprattutto per quella componente di pubblico (che non è affatto irrilevante) che equipara andare allo stadio alla visione di uno spettacolo.

Questi i prezzi dei biglietti stabiliti dalla società per Milan-Tottenham.

Tribuna Onore Rossa – 399 euro

Poltroncine Rosse Centrali – 379 euro

Poltroncine Rosse – 299 euro

Poltroncina Arancio Centrale X – 289 euro

Poltroncina Arancio Centrale – 239 euro

Poltroncina Arancio – 199 euro

Primo Arancio – 149 euro

Primo Arancio Laterale – 109 euro

Primo Blu – 89 euro

Prima Verde – 89 euro

Primo Verde (Family) – 89 euro

Secondo Rosso Centrale – 129 euro

Secondo Rosso – 119 euro

Secondo Rosso Laterale – 109 euro

Secondo Arancio Centrale – 119 euro

Secondo Arancio – 109 euro

Secondo Arancio Laterale – 89 euro

Secondo Blu – 49 euro

Secondo Verde – 49 euro

Terzo Rosso Centrale – 59 euro

