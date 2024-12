Vlahovic riempito di insulti dalla curva, si è ribellato al rito di genuflessione – VIDEO

Repubblica scrive: “Vlahovic si stava ribellando agli insulti, stava per andarsene via ma il capitano Danilo lo ha riportato alla gogna collettiva”

Dopo l’ennesimo paraggio della Juventus, contro il Venezia (2-2), acciuffato nei minuti finali, è arrivata la dura contestazione dei tifosi bianconeri a fine partita. Vlahovic però non ha gradito gli insulti e ha risposto (forse con un gesto) alla contestazione. Il Corriere dello Sport e Repubblica raccontano com’è andata.

Tra Vlahovic e i tifosi una frattura forse non ricucibile

Scrive il CorSport

Tutto accade a fine partita, quando i calciatori si riuniscono sotto la curva e invece di ricevere applausi ci sono solamente fischi, probabilmente anche qualche parolina tutt’altro che dolce. Il momento è delicato, perché poco prima c’era stato l’invito, usando un eufemismo, di tirare fuori gli attributi. Il serbo coglie l’attimo e invece di subire decide di rispondere. Impossibile decifrare, nel marasma, cosa stia dicendo, ma i gesti sono di chi non cerca di calmare la situazione, anzi.

A quel punto la curva intona un coro insultante nei suoi confronti, che lo induce ad andare negli spogliatoi con il pollice alzato. Così dopo mesi e mesi di critiche, probabilmente per uno stipendio da 23 milioni lordi che pesa e lo carica di responsabilità, è arrivata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Resta da capire se sarà una frattura ricucibile oppure no. Anche perché sembrano che anche i gol non siano mai abbastanza per valutarlo in maniera equilibrata

Contestazione da parte della #curvasud alla fine di #juventusvenezia #Vlahovic fuorioso prima prova ad andare al dialogo, poi trattenuto da Danilo, litiga con diversi tifosi pic.twitter.com/Jv6tCikGZb — Tarasksk (@LudovicoTarasco) December 14, 2024

Danilo ha riportato il serbo alla pubblica gogna

Repubblica aggiunge altri dettagli dei minuti finali:

Ma le scene peggiori sono arrivate dopo, quando la gradinata degli ultrà ha chiamato la squadra a rendere conto delle nefandezze mostrate (altra disdicevole prassi) e che per la curva si riducono a una banale una carenza di attribuiti. Vlahovic s’è però ribellato al rito e ha fatto un gesto (lo si potrebbe definire di ribellione, o di disapprovazione) verso i tifosi che insultavano, ottenendo come effetto la moltiplicazione degli insulti. Il serbo ha fatto per andarsene, ma il capitano Danilo lo ha riportato alla gogna collettiva cui la squadra ha accettato di sottomettersi. Più tardi, mentre i giocatori guadagnavano l’uscita, dalla Scirea è partito un coro («Sei solo un uomo di m…») che Vlahovic deve aver inteso indirizzato a sé e cui ha reagito alzando sarcasticamente il pollice verso che cantava.

