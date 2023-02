Il Foglio: “qualcuno tolga il fiasco a De Laurentiis con le sue idee per migliorare il calcio”

“Dice che il calcio è vecchio, vuole 2 minuti di pausa ogni 10, montare piccole telecamere sulla testa o le scarpe dei calciatori”

Sul Foglio come al solito la rubrica del nostalgico populista Jack ‘O Malley che come al solito si scaglia contro il calcio inteso come show, definisce pagliacciata l’Nba che interrompe la partita per celebrare il record di Lebron James e commenta così le frasi di De Laurentiis alla Bild:

Qualcuno tolga il fiasco ad Aurelio De Laurentiis: il presidente del Napoli, in eccitazione perenne per lo scudetto a portata di mano, ha detto qualche giorno fa che il calcio è vecchio, avendo l’età media di un ospite del Festival di Sanremo, e che andrebbe migliorato cambiando alcune regole. Come? Abolendo l’intervallo e facendo due minuti di pausa ogni 10 per consentire agli allenatori di intervenire; aumentando le sostituzioni; dando 10 minuti di esclusione dal gioco per ogni cartellino giallo e 30 in caso di cartellino rosso; montando piccole telecamere sulla testa, sulle scarpe o sulle ginocchia dei calciatori. La scusa è sempre la solita: i giovani si annoiano, guardano solo gli highlights, giocano ai videogiochi. Idee come questa sono il risultato di uno sport in cui si è persa totalmente l’idea positiva di appartenenza: a un club, a una tradizione, a dei colori.

ilnapolista © riproduzione riservata