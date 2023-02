Dybala interrogato dalla Finanza per l’inchiesta stipendi Juve (Repubblica)

Tutto ruota attorno ai tre milioni che gli sono stati pagati a settembre 2022, cifra vicina ai 3,7 della manovra stipendi. Rischia un mese di squalifica

Paulo Dybala è stato sentito ieri dalla Guardia di Finanza. Lo scrive Repubblica Roma, è stato interrogato da alcuni agenti delle fiamme gialle, venuti a Roma apposta per lui da Torino.

Lo hanno ascoltato ieri – come persona informata sui fatti – per un’ora e mezza: volevano capire da Dybala alcuni aspetti emersi durante l’inchiesta “Prisma” sui conti della Juventus.

Il cuore delle domande rivolte al fuoriclasse della Roma, ieri accompagnato dai legali del club, riguardava il periodo alla Juve e più nello specifico ruotava intorno a 3 milioni di euro: una cifra che gli inquirenti vogliono capire se sia stata o meno pagata dai bianconeri al fantasista argentino e a quale titolo. Tutto nascerebbe da una richiesta di risarcimento avanzata dall’avvocato del ragazzo alla Juve a maggio, dopo la fine delle trattative per il rinnovo: Dybala sarebbe stato illuso di ottenerlo e chiedeva un indennizzo, alla fine dello scambio sarebbe arrivata – siamo a settembre 2022, quando Paulo era già a Roma da 2 mesi – una proposta di risarcimento per responsabilità precontrattuale da 3 milioni, che la Juventus ha inserito nel nuovo bilancio come fondo rischi.

Una cifra che per la sua stessa entità avrebbe insospettito i pm. Perché molto vicina ai 3,783 milioni che i bianconeri e Dybala si erano accordati a spalmare nel 2021 sulla stagione successiva. Era parte della famosa manovra stipendi bis, ossia l’operazione con cui il club si è accordato con i giocatori per posticipare alcuni stipendi del campionato 2020/21 su quello successivo. Accordi raggiunti su carte private e non tutte trascritte su moduli federali: le famose “side letter”.

Dybala, ricorda Repubblica Roma, rischia almeno un mese di squalifica da parte della giustizia sportiva.

