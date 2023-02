Crosetti: «Neppure per un minuto la Juve, l’Inter e il Milan hanno mai giocato come questo Napoli»

Il tweet dell’editorialista di Repubblica incorona la squadra di Spalletti. Mai nessuno ha dato una tale dimostrazione di forza e bellezza

L’editorialista della repubblica, Maurizio Crosetti elogia su Twitter il Napoli di Luciano Spalletti. Nessuno mai ha giocato come questo Napoli, scrive, né la Juve dei nove scudetti (neppure per un minuto), né l’Inter e neppure il Milan. Questo Napoli è unico. La squadra di Spalletti, del resto, sta dando lezioni sia in campionato, dove ha subito una sola sconfitta e conduce con un distacco di 15 punti in classifica rispetto alla seconda, sia in Champions League, dove ieri ha battuto in scioltezza l’Eintracht Francoforte in Germania, in uno stadio ostile e contro una squadra che si è arroccata in difesa senza riuscire a venire a capo della partita.

Crosetti rimarca l’unicità del Napoli con un tweet estremamente chiaro. Eccolo:

«Neppure per un minuto la Juve dei nove scudetti, poi l’Inter e il Milan hanno mai giocato come questo Napoli».

Come dargli torto? Oggi su tutti i giornali, italiani e stranieri, il tripudio è unanime. Il Napoli è superiore a tutti, su ogni campo. Una manovra corale da fare spavento.

