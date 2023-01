Tennis, l’Italia va in finale di United Cup e nella notte sfiderà i favoritissimi Usa

È una sorta di Coppa Davis maschile e femminile. L’Italia ha battuto la Grecia grazie soprattutto al successo di ieri di Trevisan su Sakkari

Tennis, l’Italia batte la Grecia e va in finale alla prima alla edizione della United Cup una sorta di Coppa Davis uomini e donne con due singolari maschili, due singolari femminili e un doppio misto. Il torneo si sta disputando a Sydney. L’Italia è stata ripescata in semifinale come migliore delle seconde e ha beccato la Grecia. Non c’è stato bisogno di ricorrere al doppio misto. Ieri l’Italia ha chiuso la prima giornata sul 2-0 forte della straordinaria vittoria di Martina Trevisan sulla greca numero 6 del mondo Sakkari. È stata la vittoria che ha deciso l’esito della sfida. Musetti ha agevolmente battuto 6-1 6-1 Sakellaridis.

Oggi la giornata è cominciata con la sfida tra Berrettini e Tsitsipas vinta ancora una volta del greco che ha rimontato e ha chiuso in tre set. A quel punto tutto era nel braccio di Lucia Bronzetti numero 57 del mondo che ha affrontato la abbordabilissima greca Grammatikopoulou. La riminese non ha deluso e ha mandato l’Italia in finale dello United Cup dopo un’ora e mezza di gioco: 6-2, 6-3 il risultato finale alla Ken Rosewall Arena.

In finale l’Italia capitanata da Vincenzo Santopadre affronterà gli americani che hanno battuto i polacchi nell’altra semifinale.

La finale si gioca nella notte italiana. Primo singolare in programma – alle tre di notte – quello tra Martina Trevisan e Jessica Pegula numero 3 al mondo che in semifinale ha battuto la polacca Swiatek numero uno. A seguire, Tiafoe-Musetti e poi Berrettini-Fritz. Nel caso serva ancora, il quarto singolare sarà tra la Bronzetti Madison Keys numero 11 al mondo.L’impegno si annuncia proibitivo. L’eventuale doppio misto dovrebbe vedere in campo Pegula e Fritz contro Trevisan e Berrettini.

Sia Bronzetti che Berrettini, alla fine del match hanno rilasciato delle dichiarazioni. Il numero 16 della classifica Atp di tennis ha detto:

«Sono contento perché siamo in finale ma c’è rammarico per la partita, ho disputato sicuramente un gran match, purtroppo oggi ci sono andato solo vicino. Speriamo che la prossima volta vada meglio, contro Tsitsipas. Sono però super contento per la squadra, abbiamo messo tutto e ce la metteremo tutta anche in finale».

Mentre Lucia ha dichiarato:

«È stato un match difficile, c’era tanta pressione, sapevo che ero favorita. Sono orgogliosa e felice di aver portato questo punto e di aver portato l’Italia in finale. Siamo una grande squadra e daremo tutto contro gli Stati Uniti».

