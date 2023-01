United Cup: Berrettini “The Hammer” ritorna e batte Ruud

L’italiano porta avanti l’Italia nella United Cup grazie alla vittoria contro il n. 3 del ranking. Un’ora e mezza di gioco, 10 aces e 88% di punti dalla prima al servizio.

Berrettini, numero 16 del ranking Atp, porta avanti l’Italia nella United Cup, un torneo “minore” e non molto prestigioso. Tuttavia l’italiano ha battuto il numero tre nel Ranking e ha portato l’Italia al turno successivo dove è in palio un posto in semifinale.

Una vittoria netta contro Casper Rudd che non arrivava fin qui da Madrid 2021, 6-4, 6-4 in un ora e mezza di gioco circa, in questa seconda sfida del Gruppo E.

La prossima sfida sarà con la prima classificata del Gruppo B, Polonia o Svizzera, Swiatek e Hurkacz o Bencic Wawrinka.

Berrettini ha tirato fuori il suo miglior repertorio: 10 aces e 88% dei punti quando ha messo al prima di servizio.

Dopo il match Matteo ha dichiarato:

«Casper è un giocatore super solido, è migliorato così tanto nell’ultimo anno. Quindi sapevo che dovevo fare del mio meglio. Ci conosciamo piuttosto bene, quindi studiamo sempre quello che stiamo facendo e sapevo che dovevo servire in quel modo. Una cosa però è sapere cosa fare, un’altra è farlo, ma sono davvero contento che abbia funzionato abbastanza bene, sono soddisfatto. L’obiettivo è andare avanti il più possibile. È bellissimo giocare con i miei compagni di squadra: ci conosciamo da quando eravamo molto giovani ed è pazzesco che ora rappresentiamo l’Italia. È un vero onore per noi L’altro giorno a cena parlavamo di quando giocavamo l’uno contro l’altro a 12 anni. È super bello e sono davvero felice. Ovviamente è la prima volta che gioco insieme alle ragazze e penso che sia speciale, diverso, forse un pò più stressante. Ma ci stiamo divertendo molto».

Ieri anche Musetti aveva vinto il singolare della sfida contro la Norvegia di United Cup. Il 20enne carrarese ha regalato spettacolo nel match contro Viktor Durasovic. In particolare, ha ricevuto molti applausi per un colpo dietro la schiena spettacolare che ha sorpreso l’avversario a rete.

🤯 Behind the back 🤯 No you didn’t, Lorenzo Musetti! #UnitedCup pic.twitter.com/MuMo0RyDHU — Tennis TV (@TennisTV) January 2, 2023