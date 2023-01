Spalletti: «Nessun complotto contro il Napoli. Giochiamo liberi da tutto, anche dai nostri dubbi»

In conferenza: «Si diventa grandi se si affrontano bene le grandi sfide. Dobbiamo essere più forti di tutto, anche dello scetticismo e delle paure».

Nessun complotto contro il Napoli, dice Spalletti, ma bisogna lavorare tutti per essere credibili, affinché anche tutto il sistema calcio ne benefici. Il tecnico del Napoli ne ha parlato in conferenza stampa, rispondendo a chi, appunto, gli chiedeva: la frase ricorrente in città è “faranno di tutto per farci cadere”. Senza parlare di complotti, ma il Napoli è il nemico da battere: è uno stimolo in più o un’insidia? Spalletti ha risposto:

«Non pensiamo a nessun complotto, ma se in tanti tirate fuori questo discorso vuol dire che il sistema è migliorabile. La nostra prima qualità deve essere la credibilità, perciò bisogna lavorare con estrema attenzione, da parte di tutti noi addetti ai lavori, bisogna essere bravi a badare a tutti i nostri comportamenti per non alimentare questi dubbi. Noi dobbiamo fare allo stesso modo. Usare l’amore di Napoli per questo sport, la nostra voglia di dare felicità alle persone che ci vogliono bene e giocare delle belle partite, niente altro. La cosa fondamentale è comportarsi in maniera corretta, tutti noi, scritto, parlato, usato».

Il Napoli deve giocare libero da dubbi, paure e pregiudizi, deve essere più forte di tutto, ha detto Spalletti:

«Siamo entrati in una fase eccitante e godibile del nostro lavoro, essere dentro il percorso di un grande campionato a giocarsela con le altre, non è solo la grande sfida della squadra, ma di una città intera. Solo le grandi sfide consegnano a chi le affronta in maniera corretta una grandezza. Si diventa grandi se si affrontano bene le grandi sfide, se si vanno a giocare tutte le qualità che abbiamo nelle grandi sfide. Dobbiamo essere più forti di tutto. C’è stato scetticismo, pregiudizi, anche delle paure di chi ci vuole bene, in queste settimane, dobbiamo andare a giocare questa partita liberi da tutti, anche dai nostri dubbi su come sono tornati i giocatori e di che condizione hanno. Dobbiamo essere bravi a farlo, questo ci aiuterà sicuramente a metterci qualcosa in più, sapendo che lo stiamo facendo per l’orgoglio e la felicità della nostra città intera. Per quello che ho visto, i calciatori negli ultimi allenamenti sono già dentro la grande sfida».