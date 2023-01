Scontri A1, stop alle trasferte per i tifosi di Napoli e Roma per un mese o due (Gazzetta)

La decisione arriverà nelle prossime ore. Le strade possibili sono due: o un decreto ministeriale o l’intervento dei prefetti per valutare di partita in partita

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, lo stop alle trasferte dei tifosi di Napoli e Roma potrebbe partire dal 21 gennaio e andare avanti per un mese o due.

“Le prime indicazioni parlano di uno o due mesi di stop”.

Il Viminale deciderà nei prossimi giorni. Il quotidiano sportivo continua:

“La decisione, attesa nei prossimi giorni, dovrebbe arrivare in virtù delle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms) che si è riunito ieri: sebbene non abbia nella sua relazione parlato esplicitamente degli ultras di Napoli e Roma, ha fatto un quadro di rischio piuttosto severo a proposito di questo ritorno alla violenza nel calcio lontano dagli stadi. Indicazioni che Piantedosi ovviamente terrà seriamente in considerazione anche se sta valutando con la massima attenzione tutte le possibilità. Le strade per fermare gli ultras sono due: oltre a quella del decreto ministeriale per sospendere le trasferte di una particolare tifoseria per un determinato periodo di tempo, c’è anche quella legata al lavoro dei prefetti, chiamati a scegliere quali sostenitori bloccare giornata per giornata, in base alle partite in programma. Chiaro che questa seconda formula, per quanto nei giorni scorsi questure e prefetti siano stati invitati dallo stesso Viminale a intervenire con la massima severità, sia di minor impatto rispetto ad un blocco totale deciso direttamente dal ministro”.

Il Corriere della Sera ipotizza che lo stop alle trasferte possa addirittura andare avanti fino al termine del campionato.

“Potrebbero essere quelle a Salerno e a La Spezia, del 21 e 22 gennaio prossimi, le prime due trasferte vietate ai tifosi di Napoli e Roma dopo gli scontri di domenica scorsa sull’A1. Seguite da quella degli ultrà giallorossi al «Maradona» la sera del 29 gennaio. Il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che si è riunito ieri al Viminale, avrebbe valutato uno stop di oltre un mese, dal 21 gennaio al 28 febbraio, che tuttavia non si esclude possa essere anche più lungo — si ipotizza fino al termine del campionato — a seconda delle risultanze delle indagini della polizia e dei provvedimenti che saranno chiesti dalla procura di Arezzo sui responsabili della guerriglia scatenata da centinaia di ultrà azzurri e giallorossi a Badia al Pino est, con il blocco dell’autostrada per quasi un’ora”.

Il provvedimento di stop, specifica il Corriere della Sera, non riguarderebbe comunque le trasferte all’estero dei tifosi di Napoli e Roma, dunque le partite di Champions League e di Europa League. In questi casi, però, potrebbero essere disposte misure nei confronti dei tifosi violenti in modo da impedire loro di partire.