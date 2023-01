Ronaldo può andare in prestito al Newcastle per giocare la Champions (Marca)

“C’è una clausola nel contratto all’Al Nassr: se il Newcastle United si qualifica per la Champions League in questa stagione, Ronaldo può andare in prestito lì”

Le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna e dall’Inghilterra su Cristiano Ronaldo hanno dell’incredibile. Secondo quanto lanciato da Marca e ripreso dal Sun nel nuovo contratto di Ronaldo sarebbe inserita una clausola che permetterebbe al portoghese di tornare a giocare la Champions League già la prossima stagione.

L’accordo con l’Al Nassr potrebbe prevedere infatti un trasferimento in prestito di Ronaldo al Newcastle, il club di proprietà di un fondo arabo riconducibile alla famiglia reale Saudita, se i Magpies centrassero in questa stagione la qualificazione alla prossima Champions.

La notizia è partita da Marca:

“C’è una clausola nel nuovo contratto di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr che significa che potrebbe essere in grado di giocare di nuovo in Champions League prima della fine della sua carriera. Determinato a non essere escluso dalla principale competizione europea, tuttavia, secondo quanto riferito, c’è una clausola nel suo contratto che significa che se il Newcastle United si qualifica per la Champions League in questa stagione, può andare in prestito lì poiché sono di proprietà della Saudi Arabian Public Investment Finanziare.”

Il Sun poi ha solo rilanciato l’indiscrezione alimentando i rumors in Inghilterra:

“Marca ha affermato che il contratto di Ronaldo con Al Nassr contiene una clausola che gli consentirebbe di unirsi al Newcastle di Eddie Howe in prestito se si qualificano per la Champions League.”

Se l’indiscrezione fosse confermata, potremmo rivedere Ronaldo molto presto in Europa anche perché l’obiettivo Champions sembra più che abbordabile per il Newcastle allenato da Eddie Howe. Al momento il club è terzo in Premier League e dopo l’acquisizione del fondo Pif è diventato il club più ricco al mondo.