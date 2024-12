Gasperini: «il tridente? Sappiamo che queste squadre sono meno forti se costrette in difesa»

A Sky: «Non capisco questa cosa dei trofei. Non è che adesso sono meglio di oggi pomeriggio. Abbiamo ripetuto Liverpool»

Gasperini a Sky Sport

«Credo che siamo nella storia anche per il modo i cui abbiamo vinto, abbiamo ripetuto Liverpool,Lisbona, il Liverpool era primo in Premier quando siamo andati lì a vincere. Il Leverkusen ha stravinto la Bundesliga».

Tridente mossa vincente, l’hai pensata all’ultimo momento?

«Noi giochiamo spesso col tridente, c’erano tutte le condizioni, si giocava solo per vincere, dovevamo anche noi accrescere la nostra pericolosità offensiva, sappiamo che queste squadre sono fortissime quando attaccano un po’ meno se le costringi nella linea di difesa, partita straordinaria da parte di tutti. Per il modo in cui abbiamo vinto, senza ombra di dubbio meritata anche nel punteggio. Siamo veramente felici. Vincere l’Europa League è una grande impresa. Non capisco questa cosa dei trofei, Non è che adesso sono meglio di oggi pomeriggio. Ha vinto anche Bologna, il Lecce e il Verona che si sono salvati. Ciascuno ha i propri obiettivi. Per noi ci voleva una coppa.

