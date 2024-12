Il Napoli riparta da Manna: fiducia a uno spogliatoio scontento, poi mercato (Sky)

Confronti e conoscenze a Castelvolturno. Osimhen e Kvara sono i più richiesti sul mercato. Folorunsho e Gaetano rientreranno in squadra.

Il nuovo ds del Napoli Giovanni Manna avrà il compito di ricostruire la squadra, partendo dallo stato psicologico dei calciatori e da acquisti e cessioni in vista della prossima stagione.

Manna dovrà ricostruire il Napoli con il mercato, ma anche psicologicamente

Sky Sport con Francesco Modugno:

«L’allenatore, certo. Più e prima di tutto. La priorità. La scelta di impatto, che orienta, indica e un po’ anche decide. Però poi c’è tutto il resto, quello che il Napoli sa già che deve fare. E sta già facendo. Il mondo e il modo di Manna. La sua visione del Napoli che verrà. Le idee. Le necessità. Il progetto tecnico. Due giorni pieni a Castel Volturno. La voglia di coinvolgere tutti. Sorrisi e motivazioni. Confronti e conoscenze. Dalla struttura alle persone. E lo spogliatoio. Con gli umori e i malumori tipici di una stagione finita così. Ma su cui costruire, migliorare, rilanciare. Comprando ed eventualmente anche vendendo. Opportunità e resistenze. È il mercato dei migliori».

Il prossimo mercato degli azzurri:

«Osimhen è il centravanti dei grandi numeri. 130 milioni di clausola, 11 netti di ingaggio e la clausola con scadenza in pieno luglio. Psg, Chelsea, chi offre di più. Soldi e anche gol nel pacchetto. Kvaratskhelia è l’altro che tutti vorrebbero. Il Psg arriva facile a 100 milioni. E anche per Di Lorenzo c’è che si metterebbe in fila. Ma De Laurentiis il suo Napoli lo immagina fortissimo. E Manna una traccia ce l’ha già in testa. A partire dai top, perché è così che si va in Champions. Meret tra i pali. Due difensori di livello, magari Buongiorno, e due mezzali. Più Folorunsho che torna. E anche Gaetano è di rientro. Davanti Gudmundsson valore aggiunto o sostituto. E Raspadori vicino alla porta, vicino a un 9 da Napoli».

ilnapolista © riproduzione riservata