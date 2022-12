Ora è ufficiale: Ronaldo all’Al-Nassr. Guadagnerà un miliardo di euro fino al 2030

Ora è ufficiale: Cristiano Ronaldo sarà un giocatore dell’Al Nassr. Dopo le anticipazioni del portale arabo Al-Arabiya, nella tarda serata di ieri è arrivato l’annuncio su Twitter del club saudita di Riyadh. Ronaldo ha firmato il contratto fino al 2025. Avrà un ingaggio di 200 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo. 500 milioni in tutto.

Ronaldo sarà alle dipendenze dell’ex tecnico della Roma Rudi Garcia. Avrà in squadra l’ex Napoli David Ospina.

Il club arabo ha annunciato il nuovo acquisto su Twitter:

«Abbiamo fatto la storia. Questa firma non solo ispirerà il nostro club ad ottenere ancora più grandi successi ma anche la nostra lega, la nostra nazione e le generazioni future di ragazzi e ragazze ad essere la miglior versione di se stessi. Benvenuto Cristiano nella tua nuova casa, Al Nassr».

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2022