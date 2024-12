Il Siviglia ha mollato Sarri: aveva chiesto troppi soldi.

Scrive Rudy Galletti su Twitter: il Siviglia non ha accettato le richieste di Maurizio Sarri. Le trattative si sono interrotte perché le richieste del Comandante sono state giudicate troppo onerose.

Così il club ha chiuso con Pimienta che sarà il prossimo tecnico del club.

🚨❌ #Sevilla didn’t accept #Sarri‘s demands: the negotiations were interrupted because the requests were considered too onerous.

🤝 The 🇪🇦 club has thus decided to finalize the agreement with Garcia #Pimienta, who will be the next coach as @ramirezmaximodc told. #Transfers https://t.co/n1wnn1cqqD pic.twitter.com/dm5jW5388D

