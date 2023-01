«Prendete le macchine e venite a Milanello», Pioli rieduca il Milan portandolo in “clausura” (CorSera)

Pernottamento obbligato al centro sportivo per costringere i giocatori a guardarsi negli occhi. Una decisione presa in accordo con il club

Dopo l’esclusione del Milan dalla Coppa Italia e i passi falsi in campionato, arriva il provvedimento di Pioli e del club rossonero. La squadra, dopo la partita contro il Torino, è stata portata a Milanello per un pernottamento obbligato. Il Corriere della Sera scrive:

“Non intende definirlo ritiro, perché al pernottamento obbligato a Milanello ha voluto dare un’accezione educativa e non punitiva. Sarà, però nei fatti è la seconda volta in due settimane in cui Stefano Pioli modifica i piani pregressi della squadra per costringere i giocatori a guardarsi negli occhi e ritrovare l’antico ardore nel college di Carnago”.

E ancora:

“Svanito il primo obiettivo stagionale, con la prematura uscita dalla Coppa Italia a opera del coraggioso Torino in dieci dal 70’, l’allenatore ai giocatori sotto la doccia ha intimato «Prendete le macchine e venite a Milanello».

Anche il Corriere dello Sport ne scrive.

“Così Stefano Pioli, in accordo con la società, dopo la partita ha cambiato i programmi e ha deciso di portare tutta la squadra a Milanello. I rossoneri avrebbero dovuto lasciare lo stadio e recarsi nelle proprie abitazioni invece il tecnico ha modificato i piani, richiedendo la presenza di tutta la squadra in nottata al centro sportivo di Carnago. Un modo per lanciare un segnale alla squadra dopo una brutta prestazione e per avere più tempo di analizzare il momento complicato. Il Milan, infatti, a causa di un calendario fittissimo ha poco tempo per lavorare sugli aspetti da risolvere e Pioli ha voluto ottimizzare i tempi convocando tutti la sera prima, ma è stato anche un modo per passare altro tempo insieme e fare gruppo. La squadra milanista ieri mattina ha preso parte prima a una sessione video dove la squadra ha preso coscienza degli errori commessi contro il Torino, e dove c’è stato un confronto tra giocatori e staff tecnico. Successivamente la seduta è stata prevalentemente tattica, poi i giocatori dopo il pranzo obbligatorio hanno lasciato il centro sportivo e hanno raggiunto le proprie famiglie. Stamattina allenamento di rifinitura e partenza per Lecce, dove domani alle 18 ci sarà l’ultimo impegno prima della Supercoppa”.

Come detto sopra, non è la prima volta che il Milan adotta un provvedimento del genere, in stagione. Era capitato già il 30 dicembre scorso quando i rossoneri avevano perso 3-0 l’ultima amichevole contro il Psv Eindhoven prima dell’inizio del campionato. In quel caso Pioli aveva annullato il giorno libero, il 31 dicembre, per sottoporre la

squadra a una sessione d’allenamento supplementare per chiarire alcuni punti della sconfitta in Olanda.