Pioli: «Volevamo vincere, l’aver sofferto ci aiuterà nelle prossime partite»

Pioli al termine di Salernitana-Milan 1-2 a Dazn:

«Sono soddisfatto della prestazione, avremmo dovuto segnare qualche gol in più ma soffrire di può ci può aiutare per queste otto partite che ci aspettano in questo tour de force. Ho avuto dalla squadra le risposte che cercavo e che mi aspettavo. Conosco i miei giocatori e so quanto sono pronti a lottare per vincere ogni singola partita.

Nel possesso palla ci siamo messi con Tonali e Diaz tra le linee, non sapevamo come uscisse la Salernitana. Siamo stati bravi a leggere gli spazi, poi abbiamo giocatori bravi e a leggere le partite. Abbiamo sofferto nel finale ma il calcio è così. Siamo soddisfatti, vincere era il nostro obiettivo. Domenica ci attende la partita stimolante contro la Roma».