Nel 2023 la Roma ha un punto più del Napoli (Gazzetta)

Napoli-Roma

E stasera al Maradona Spalletti non si fida per nulla della Roma e non intende correre rischi per il suo Napoli di cadere. Finora la sua squadra non ha quasi mai sbagliato. Nel senso che quando è arrivata la prova non brillante è subito seguita una reazione. È capitato dopo la sconfitta con l’Inter, il 4 gennaio. Si è ripetuto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, in casa contro la Cremonese. Nella gara successiva il Napoli ha sempre vinto. Mostrando grande concentrazione e controllo. Attenzione però, perché Mourinho non sarà mai un esteta del calcio, ma ha la grande capacità di saper bloccare gli avversari facendoli giocare male.

Del resto in questo 2023 i giallorossi hanno conquistato 10 punti, 1 in più del Napoli.