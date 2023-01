Napoli, ufficiale l’arrivo di Bereszynski

Il difensore arriva al Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il Napoli ha appena ufficializzato l’acquisto a titolo temporaneo del difensore polacco Bereszynski dalla Sampdoria. Il terzino destro ha da poco concluso le visite mediche di rito ed il Napoli ha ufficializzato il colpo con un tweet pochi minuti fa. Il difensore arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto.

L’esito positivo della trattativa era nell’aria già da diversi giorni con il Napoli che aveva già bloccato Bereszynski negli ultimi giorni. Il percorso inverso, invece, farà Zanoli. Il giovane difensore andrà in prestito alla Sampdoria fino a fine stagione ma, a differenza del polacco, non c’è l’opzione d’acquisto. Ancora non è chiara la situazione legata a Contini, secondo della Sampdoria ma di proprietà del Napoli.

Anche la Sampdoria ha rilasciato un comunicato nel quale annuncia la cessione a titolo temporaneo del suo difensore al Napoli. Di seguito il comunicato della Sampdoria:

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione alla S.S.C. Napoli i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Bartosz Bereszynski”.

I partenopei aspettano che possa risolversi la questione Sirigu, che ha diversi ammiratori sia in Serie A che in Serie B. Il portiere ha suscitato l’interesse del Cagliari e potrebbe accettare la corte di Ranieri.