Napoli-Juve, Mario Rui e Politano in vantaggio su Olivera e Lozano (CorSport)

In difesa Rrahmani e Kim, a centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, con Osimhen, confermato Kvratskhelia

Domani sera allo stadio Diego Armando Maradona si giocherà Napoli-Juventus. Il Corriere dello Sport prova a ipotizzare quale sarà la formazione che Luciano Spalletti deciderà di mettere in campo per affrontare la squadra di Allegri. La buona notizia è che, come filtrato nei giorni scorsi, Kim è completamente recuperato. In difesa, con lui e Di Lorenzo, dovrebbero esserci Mario Rui e Rrahmani.

“La buona notizia è che la squadra si è allenata anche ieri al completo: Kim è recuperato e giocherà. E per il resto, beh, sono le classiche riflessioni: Mario Rui è in vantaggio su Olivera e Politano su Lozano per completare il tridente con Osi e Kvara”.

“Non dovrebbe cambiare il tridente che Spalletti esibirà domani al Maradona: Politano più di Lozano e poi Osimhen e Kvaratskhelia. E ancora: in porta ci sarà Meret; difesa a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui candidato alla conferma dopo Marassi; a centrocampo, rispetto a Genova, si rivedrà il trio Anguissa-Lobotka-Zielinski”.

Il Napoli svolgerà la rifinitura al centro sportivo di Castel Volturno, scrive il quotidiano sportivo, poi non ci sarà il ritiro: i giocatori trascorreranno la notte a casa, a meno che non ci siano cambi di programma.