Napoli-Cremonese, Daspo per un 16enne perché non ha restituito il pallone agli steward

7 persone fermate per detenzione di sostanze stupefacenti e violazione del regolamento dell’impianto sportivo. Un denunciato per “aggressione a uno steward.”

All’indomani di Napoli-Cremonese arriva anche un lungo elenco di sanzioni comunicate dalla Questura di Napoli fra cui diversi Daspo.

A dare notizia dei provvedimenti emessi per fatti avvenuti prima, durante e dopo il match di Coppa Italia che ha visto la squadra lombarda passare il turno ai rigori è il Corriere dello Sport.

Tra le sanzioni ce n’è una che ha dell’assurdo. La Questura ha fatto sapere di aver emesso un Daspo per un 16enne:

“I poliziotti hanno denunciato un 16enne napoletano per essersi impossessato di un pallone da gioco finito nel settore inferiore dei distinti rifiutandosi di consegnarlo agli steward; è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo.“

Ma non è l’unico provvedimento. Ancora, durante i servizi di controllo nel perimetro dell’impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono state fermate “7 persone sia per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale che per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo” e anche un 29enne denunciato per aver “aggredito uno steward.” L’uomo era entrato nel tornello insieme ad un’altra persona.