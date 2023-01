Messi, il rinnovo con il Psg stenta a decollare dopo lo scandalo Mbappé (L’Equipe)

Ci sarà un incontro tra il Psg e Messi per discutere del rinnovo di contratto con al-Thani che vorrebbe tenere la sua stella in casa seppur ci siano diversi club che sono interessati all’argentino.

L’Equipe analizza la situazione attorno al rinnovo di contratto di Lionel Messi con il Psg. Il fuoriclasse argentino è in scadenza di contratto ed è già libero di poter trovare accordi con altri club per la prossima stagione. Spiega il quotidiano francese che ci sono da risolvere dei punti importanti come la posizione economica del Psg:

“Restano da risolvere diversi punti tutt’altro che banali, a partire dalla durata di questa estensione e dalla componente monetaria poiché l’idea sarebbe quella di ricominciare da capo su un nuovo contratto. Data la situazione economica del club, che incide fortemente sulle sue possibilità di reclutamento a causa del fair play finanziario, il Psg sarà in grado di offrire le stesse condizioni salariali a Messi?”.

Secondo le fonti de L’Equipe che dopo il rinnovo di Mbappé il Psg vuole andare cauto per evitare ulteriori problemi con l’Uefa e per questo non è convinto di offrire per Messi:

“Secondo le stime interne, il saldo tra i ricavi generati e le spese è positivo per quasi 15 milioni di euro. Ma i campioni di Francia, sanzionati dalla Uefa con una multa di 65 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro da versare immediatamente nell’ambito di un accordo negoziato, vanno cauti e non intendono mettersi in pericolo dopo aver già fatto enormi sforzi per trattenere Kylian Mbappé”.

Ci sarà un incontro tra il Psg e Messi per discutere del rinnovo di contratto con al-Thani che vorrebbe tenere la sua stella in casa seppur ci siano diversi club che sono interessati all’argentino:

“Sui ranghi per mesi, l’Inter Miami continua a fare pressione per portarlo in America. Sua moglie, Antonela, vedrebbe questa opzione con un buon occhio, e il progetto non manca di fascino agli occhi del giocatore. Ma questo non è il percorso preferito oggi dalla parte interessata. Per un motivo essenziale in questo file: anche se non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sull’argomento, Messi ha intenzione di continuare nella selezione almeno fino alla Copa America 2024”.

Spiega L’Equipe che Messi sarebbe finito anche nel mirino dei club dell’Arabia Saudita:

“Dopo aver arruolato il portoghese, il principale paese del Medio Oriente sogna di portare la stella argentina in un altro dei suoi club di punta . Somme folli sono circolate, per il momento, perché non è stata inviata alcuna offerta formale, ma non è un segreto che il regno abbia mezzi illimitati”.

Le discussioni con il Psg sono in corso e pare che Messi stia bene Parigi:

“Una certezza: le discussioni sono in corso, un appuntamento è addirittura previsto a breve. Scambi facilitati dal fatto che Messi ha già una partnership lì come ambasciatore per il turismo saudita. Ma, anche qui, questo non è il percorso preferito nell’immediato futuro dalla parte interessata. Quest’ultimo spiega che si sente bene a Parigi e la tendenza rimane a vederlo estendere la sua storia in Francia. Dopo un primo anno di adattamento, ha trovato il suo equilibrio. È grato anche a Nasser al-Khelaifi e al PSG per essere stato lì e per avergli offerto condizioni d’oro quando il Barça lo aveva lasciato in programma, con sorpresa di tutti, diciotto mesi fa”.