Meret piace alla Premier, il Napoli lavora su Vicario come alternativa (Gazzetta)

Con l’Empoli i rapporti sono buoni. Il Napoli prenderebbe Caprile dal Bar e lo manderebbe al club toscano per farlo crescere. Meret è valutato 20 milioni

Pierluigi Gollini è il nuovo portiere del Napoli, anche se manca l’annuncio ufficiale da parte del club di De Laurentiis. Ieri ha svolto le visite mediche e oggi si allenerà per la prima volta con la sua nuova squadra. Arriva a Napoli come vice-Meret.

L’operazione prevede il prestito dall’Atalanta fino a fine stagione, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro che permetterà al Napoli di valutare se confermarlo e dunque se acquistarlo dall’Atalanta, proprietaria del suo cartellino.

Ma il capitolo portieri non si ferma qui. Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, lavora per la successione di Meret seguendo da vicino Guglielmo Vicario. Lo scrivono sia il Corriere dello Sport che la Gazzetta dello Sport. Il CorSport:

“Ma il capitolo portieri non finisce così: il ds Giuntoli ha cominciato a seguire molto attentamente le vicende di Guglielmo Vicario, ventiseienne baluardo dell’Empoli entrato nel giro della Nazionale che in ottica futura piace

moltissimo”.

Sulla stessa linea la Gazzetta dello Sport, che a proposito di Meret scrive:

“L’ottimo campionato di Meret fa sì che all’agente Pastorello siano arrivati interessamenti dalla Premier. Il Napoli ha firmato un contratto fino al 2024 con opzione a proprio favore sino al 2025, dunque se qualcuno vorrà il portiere friulano dovrà chiedere al club azzurro che non lo valuta meno di 20milioni. Al tempo stesso si guarda alle alternative. Da tempo gli scouting azzurri seguono Guglielmo Vicario, classe 1996, altro friulano cresciuto come Meret nella scuola Udinese. Con l’Empoli i rapporti sono buoni e al tempo stesso ci potrebbe essere una triangolazione. Nel senso che il Napoli prenderebbe dal Bari Elia Caprile, classe 2001, che nel settembre scorso ha esordito anche nella Under 21. Questi potrebbe finire a Empoli per un ulteriore step di crescita, con Vicario maturo per il grande salto”.

Qualche giorno fa il Corriere dello Sport, parlando di Meret, chiamava in causa un interessamento da parte del Tottenham:

“Il suo contratto, da pochi mesi rinnovato, scade nel 2024 con opzione a favore del Napoli fino al 2025. Presto sarà già tempo di scelte. Il Tottenham ha preso informazioni, lo ha messo nel mirino”.