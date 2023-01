Maccarani deferita, rischia la radiazione (CorSera)

“Deferita per aver posto in essere pressioni psicologiche e provocato in alcune ginnaste l’insorgere di disturbi alimentari e psicologici”

La Procura della Federginnastica ha deferito l’ex direttrice sportiva Emanuela Maccarani.

L’allenatrice delle farfalle azzurre, insieme alla sua assistente Olga Tishina, sono state deferite dal tribunale “per aver adottato metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità, ponendo in essere pressioni psicologiche e provocando in alcune ginnaste l’insorgere di disturbi alimentari e psicologici“.

A scriverlo è il Corriere della Sera che precisa che all’udienza fissata entro dieci giorni dal deferimento potrebbe portare anche a una radiazione della dirigente sportiva.

Anche la Gazzetta avverte sul rischio radiazione:

“Entro tre mesi, insomma si saprà se le due allenatrici, in particolare l’ex direttrice tecnica delle Farfalle, saranno assolte e condannate a una sanzione che può andare dall’ammonizione alla radiazione, passando per una sospensione fino a due anni.”

Prima di questo deferimento l’ex direttrice sportiva, in una intervista al quotidiano sportiva aveva instillato un dubbio:

«C’è qualcosa dietro. Qualcuno magari pensava che questa squadra finisse dopo i Giochi di Tokyo. Poi queste 200 denunce, va verificato se sono della ritmica oppure no».

Inoltre continua ad ottenere la difesa di una parte del mondo della ginnastica sportiva, comprese alcune ginnaste e genitori delle stesse, ne scrisse il Corriere dello Sport:

“Secondo le ricostruzioni la maggioranza del consiglio avrebbe appoggiato la posizione di Tecchi, cioè quella del

dare un segnale (anche mediatico, «vista l’aria che tira») all’esterno con una scelta di sospensione parziale a protezione della squadra e degli obiettivi sportivi. Ma i contrari non sarebbero mancati affatto. E tra loro, ci sarebbe stata un’ulteriore divisione in fazioni: alcuni volevano infatti allontanare in toto Maccarani, altri sposavano invece la linea soft, cioè quella della conferma totale”.