Leao, per la Gazzetta il risarcimento di 20 milioni allo Sporting è un problema superato

Mancherebbe una quisquilia per il rinnovo con il Milan: l’accordo con gli agenti (che sono tre) e anche sulla clausola.

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si torna a parlare della situazione legata al calciatore del Milan Rafael Leao. L’attaccante portoghese è alle prese con il rinnovo di contratto con i rossoneri, rinnovo che potrebbe arrivare presto. Il portoghese non è più legato dal risarcimento allo Sporting. Ne parla così il quotidiano:

“Rafael Leao a dicembre ha fatto uno scatto mentale: è sempre stato legato al Milan ma mai come in queste settimane sta pensando di firmare un nuovo contratto in rossonero. Il rinnovo sarebbe nell’ordine dei 7-7,5 milioni a stagione e, questa la novità, non sarebbe più legato al pagamento del risarcimento da 19,5 milioni allo Sporting Lisbona. Quella grande questione, dagli ultimi accordi verbali, resterebbe in carico a Leao e al Lille. Il Milan ha offerto a Rafa di aumentare lo stipendio, ora fermo a 1,5 milioni, e allungare la scadenza dell’accordo, per tutelarsi dal rischio di perderlo a zero”.

Per la firma manca ancora l’accordo tra gli agenti del giocatore. Il nodo è tutto sulla clausola rescissoria che il Milan vorrebbe togliere, Mendes invece no:

“E allora, che cosa manca per arrivare alla firma? Manca l’accordo tra agenti, non semplice considerate le forze in campo: Ted Dimvula (procuratore ufficiale del numero 17), Jorge Mendes (ex procuratore che resta legato a Rafa) e papà António, quasi un agente aggiunto, molto presente e molto influente. Questa è una questione centrale al momento: mettere tutti intorno a un tavolo e stabilire il ruolo, i diritti, soprattutto il compenso di ognuno. Altro aspetto fondamentale è la clausola, che il Milan vorrebbe cancellare o tenere a quota 150 milioni, cifra attuale. Mendes, naturalmente, fa ragionamenti opposti: a lui converrebbe abbassarla per aumentare la libertà in future trattative. Questo il punto di partenza, con il futuro prossimo già potenzialmente importante: Dimvula è atteso a Milano all’inizio della prossima settimana per nuove discussioni”.