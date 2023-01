Lanna: «La Sampdoria non riesce più ad andare avanti con le sue forze»

Il presidente della Sampdoria: «Avremmo potuto lasciare l’incarico a giugno dopo aver portato la squadra alla salvezza e averla iscritta al campionato».

Il presidente della Sampdoria , Marco Lanna, ha parlato della situazione finanziaria del club blucerchiato, ora che il principale candidato all’acquisizione, Merlyn Partners, si è ritirato dalla corsa. Di seguito le parole del presidente della Sampdoria Lanna a calciomercato.it, riportate da Tuttosport:

«Il momento è difficile, se ne esce solo se arriverà qualcuno che ci darà una mano. In questo momento non riusciamo più ad andare avanti con le nostre forze. Gli appoggi finanziari esterni non bastano più. C’è bisogno assolutamente di un cambio di proprietà. Spero che possa arrivare nei prossimi giorni. La situazione non la vedo molto lunga».

Il 16 febbraio la Sampdoria, come tutti gli altri club, dovrà versare gli stipendi dei propri calciatori e per il momento quei soldi non sono a disposizione del CdA, vincolato nella gestione del trust per i debiti extracalcio di Massimo Ferrero, ex presidente al centro di numerosi scandali negli ultimi mesi.

«Voglio essere ottimista siamo qui perché stiamo lottando per trovare soluzioni. Questo CdA è andato lungo. Avremmo potuto lasciare l’incarico a giugno dopo aver portato la squadra alla salvezza e averla iscritta al campionato. Siamo voluti restare per accompagnare la società alla cessione che non è ancora avvenuta. Spero ora che i tempi si stringano e che tutte le forze in gioco trovino una soluzione».