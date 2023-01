Tuttosport: vergogna Juventus, cancellare l’umiliazione di Napoli non sarà facile

Durissimo il commento di Vaciago: arrendersi in modo così molle è un’offesa a milioni di tifosi. Allegri ha sbagliato con Chiesa terzino

Tuttosport scrive di Vergogna, lo piazza bello grosso in prima pagina dopo il 5-1 rifilato dal Napoli alla Juventus. Il commento del direttore Vaciago. Già La Stampa di Elkann è stat impietosa.

I progetti juventini di inseguire gli uomini di Spalletti sono presto diventati capricci e la squadra di Massimiliano Allegri ha perso tutto, soprattutto l’onore. Perché perdere era nell’ordine delle cose, arrendersi in modo così molle, afflosciarsi così spudoratamente, disputare la ripresa senza una goccia di agonismo, è un’offesa a milioni di tifosi. Questa volta non c’è bisogno che lo dica Andrea Agnelli, come era accaduto a ottobre, i giocatori e l’allenatore della Juventus non possono non provare la stessa vergogna. Vergogna perché non è così perde una grande squadra e i casi sono due: o questa Juventus non lo è, una grande squadra, e allora cambiamenti profondi saranno necessari in estate a ogni livello tecnico; oppure non sa comportarsi da grande squadra e allora è necessario che qualcuno glielo spieghi.

Cancellare l’umiliazione di ieri sera non sarà facile. Allegri ha sbagliato tanto nella preparazione della partita, perché la mossa di Chiesa dal primo minuto contro lo strepitoso Kvaratskhelia, più che sorpresa ha provocato enorme sofferenza nell’azzurro: fargli fare il terzino è uno scellerato sperpero di energia e talento. Bremer è andato oltre il suo diritto di sbagliare, perché non ne ha azzeccata una, ridicolizzato dal mostruoso Osimhen.

L’impressione è che ieri la Juventus abbia preso gli schiaffi e il rumore abbia spaventato anche Milan e Inter.