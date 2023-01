Italiano: «Amrabat è tornato stravolto, ha giocato sette partite da acciaccato»

Battuto 2-1 il Sassuolo: «È una vittoria concreta, meno qualitativa rispetto alla prestazione di mercoledì ma le partite si vincono anche così»

Grazie a un rigore segnato al 91esimo da la Nico Gonzalez, la Fiorentina conquista la vittoria contro un Sassuolo che si è mostrato più pericoloso dei viola.

Saponara porta i vantaggio i viola che però si fanno raggiungere da Berardi su rigore. Al tramonto del match, rigore per la Fiorentina trasformato dall’argentino.

Italiano voleva a tutti costi questa vittoria, schierando nei minuti finali una squadra a trazione anteriore. Dopo il match si è fermato ai microfoni di Dazn per commentate la vittoria e per parlare anche di alcuni assenti, come Amrabat:

«Anche lui è arrivato stravolto, ha fatto sette partite in condizioni non perfette, si porta dietro qualche strascico e quando lo avremo al 100% sarà un giocatore in più per noi»

Sull’ambizione della sua Fiorentina:

«Obiettivo Europa? Mi piace l’ambizione dei ragazzi, di confermare quello che è stato fatto l’anno scorso. Si possono passare momenti negativi, stiamo ripartendo in campionato e vogliamo ripetere quello che con sudore e fatica abbiamo conquistato lo scorso anno».

Sulla partita invece:

«E’ una vittoria concreta, meno qualitativa rispetto alla prestazione di mercoledì ma le partite si vincono anche con concretezza e cuore che aggiungono punti alla nostra classifica. Nico sa leggere le palle sporche e sa buttarsi negli spazi in progressione, recuperiamo un giocatore importante che ha poche partite nelle gambe e pian pianino cercheremo di metterlo al top. Cambi offensivi? Credo che si debba sempre avere questa mentalità, anche i giocatori offensivi devono entrare e sacrificarsi per i compagni, credo che così si può giocare anche con quattro giocatori davanti».

Sugli indisponibili, fra cui al momento c’è anche Amrabat:

«Cabral k.o.? Jovic ha preso una botta nella rifinitura, mentre Arthur ha avuto una distorsione alla caviglia che non gli ha permesso di rientrare. abbiamo un tour de force incredibile e la cosa che più mi preme è quella di recuperare tutti i giocatori come Castrovilli».