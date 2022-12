Serie A, Cremonese e Fiorentina sono gli unici due club a non aver usufruito del rateizzo tasse

La Cremonese non aveva debiti col Fisco. La Fiorentina, invece, si è sempre detta contraria allo strumento, perciò ha saldato tutto subito

La manovra che accorda la rateizzazione delle tasse dei club di Serie A è stata inserita nella legge di bilancio approvata ieri. Lo Stato da la possibilità a tutte le società di rateizzare le tasse dovute nel 2022, sospese a causa del Covid.

Calcio e Finanza scrive che non tutte le società hanno aderito alla rateizzazione accordata del governo Meloni. Su 20 club di Serie A, sono 18 ad aver sfruttato la norma. Non hanno aderito alla rateizzazione Cremonese e Fiorentina. La Cremonese perché non aveva debiti da dilazionare, la Fiorentina, invece, perché sempre stata contraria allo strumento: ha preferito versare subito quanto dovuto.

“Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, in Serie A sono 18 su 20 i club che hanno aderito alla rateizzazione, eccezion fatta per Cremonese e Fiorentina. La Cremonese non era contraria alla norma, ma non avendo debiti non ha dovuto ricorrere allo strumento. Contraria invece la Fiorentina, che ha deciso di versare subito quanto dovuto. In questo modo è stato versato subito il 15% del debito totale, mentre la parte restante è stata rateizzata”.

Ieri, in occasione della conferenza stampa di fine anno, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aveva così parlato del “salva calcio” portato avanti e ottenuto da Lotito:

«È accaduto che il governo precedente aveva sospeso i pagamenti dovuti dalle società sportive. Non da quelle di calcio, da tutte. Noi ereditiamo questa situazione. Decidiamo di applicare a questa fattispecie le stese regole che valgono per tutti i contribuenti: mi dai il dovuto con la rate e con una maggiorazione del 3%. Gridano allo scandalo. Non capisco. Non erano in difficoltà? E perché sono stati sospesi i pagamenti? O lo erano e noi diamo possibilità di dilazionare il pagamento. Chi accede a questa possibilità deve dare subito le prime tre rate e il 3% sull’ammontare complessivo. Non è una norma che regala qualcosa, tutti pagano quello che devono pagare. A chi contesta dico che allora non si doveva votare la sospensione di questi pagamenti».