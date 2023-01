Per i nerazzurri ci sono Acerbi e Calhanoglu al posto degli infortunati De Vrij e Brozovic. In attacco Dzeko e Lukaku. Spalletti ha tutti a disposizione

Inter-Napoli, le probabili formazioni della Gazzetta: panchina per Rrahmani, Kvara titolare

Nella giornata di domani (4 gennaio) alle ore 20.45 si giocherà il big match Inter-Napoli a San Siro. La Gazzetta dello Sport dà la probabile formazione per entrambe le squadre.

I padroni di casa dovranno fare a meno di De Vrij, Brozovic e il rientrante Lautaro Martinez. Il tecnico nerazzurro è praticamente costretto a fare delle scelte “obbligate”: in difesa ci sarà Arcerbi al posto dell’olandese, a centrocampo giocherà Calhanoglu in regia e in attacco la coppia sarà formata da Dzeko e Lukaku.

Probabile formazione dell’Inter: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitarian, Dimarco; Dzeko, Lukaku.

Mister Spalletti ha quasi tutti a disposizione per Inter-Napoli. Unico escluso Gaetano per una gastroenterite. Nel Napoli si dovrebbe vedere quasi la formazione tipo con il ritorno di Kvaratshelia dal primo minuto. Per Rahmani ancora cautela, come ha detto il tecnico azzurro «Bisognerà gestirlo più degli altri, valutare la condizione. E’ stato seguito passo per passo, siamo fiduciosi del lavoro svolto, ma in questo caso ci vuole il risultato della partita per giudicare».

Gli azzurri, secondo la Gazzetta, scenderanno in campo così: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratshelia.