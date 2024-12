Inter, nel cda siede ancora il fondatore di LionRock. Com’è possibile? (Repubblica)

Come è possibile se Lionrock ha dichiarato di non avere interessi economici nel club dal finanziamento di Oaktree. Quando è avvenuta l’acquisizione da Great Horizon di Zhang?

Tiene banco ancora il giallo che coinvolge l’Inter e LionRock, un fondo che deteneva poco più del 30% delle azioni del club. A scriverne oggi è Repubblica che cerca di fare chiarezza sulla vicenda. In sintesi, non si capisce come un rappresentante di LionRock sieda ancora nel cda del club nonostante il fondo avesse dichiarato di non aver più in mano le azioni dell’Inter. Chi le ha acquistate quindi? E con quali soldi? Queste sono le domande che non hanno risposta.

Chi ha pagato le quote dell’Inter a LionRock? Probabilmente Zhang, ma non ci sono prove

Scrive Repubblica:

Al centro della vicenda c’è Lionrock, fondo di Hong Kong che fino a otto giorni fa deteneva il 31,05 per cento delle azioni dell’Inter, tramite International Sport Capital Spa, come si legge nell’ultima semestrale del club pubblicata lo scorso 29 febbraio. Nel cda nerazzurro, che sarà rinnovato martedì prossimo, siede ancora Daniel Kar Keung Tseung, fondatore di Lionrock. Presto dovrà farsi da parte. Il 21 maggio il fondo Oaktree è infatti diventato proprietario del 99,6 per cento delle azioni dell’Inter, escutendo il pegno a garanzia del finanziamento di 275 milioni che aveva concesso nel 2021 al socio di maggioranza Zhang, mai restituito. Nella quota di pegno era compreso il 31,05 per cento di Lionrock. E qui viene il nodo.

Il 23 maggio l’Inter ha comunicato di essere stata informata solo il giorno prima del fatto che Great Horizon (veicolo lussemburghese tramite cui Zhang controllava il 68,55 per cento del club) “ha acquisito il controllo e la proprietà di Lionrock Zuqiu Limited, società (delle isole Cayman Ndr) che detiene tramite Sport Capital Spa il 31,05 per cento delle azioni di Inter”. Ma quando è avvenuta l’acquisizione? Lionrock il giorno prima aveva comunicato a Reuters che il passaggio dell’Inter a Oaktree non aveva “nessun effetto economico negativo” per il fondo. E che anzi “Lionrock non ha interessi economici nel club dal tempo del finanziamento di Oaktree”.

E ancora:

“Quindi dal 2021. Eppure nel bilancio dell’Inter risulta socio al 31,05. E Tseung siede in cda. Com’è possibile? Lionrock, dopo la nota inviata a Reuters, ha scelto il no comment. Suning non risponde. Di sicuro nel 2021 gli investitori di Lionrock coinvolti nell’operazione Inter hanno avuto la rassicurazione che non avrebbero perso soldi in caso di default. Ma chi li ha rimborsati? Probabilmente Zhang, ma risposte ufficiali non ce ne sono”.

ilnapolista © riproduzione riservata