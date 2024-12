Napoli, la volontà è di vendere Osimhen ma l’unica offerta importante arrivata dal Psg è per Kvara (Sky)

Forte il pressing su Buongiorno, su Gudmundsson è già partita la trattativa e poi bisogna capire le manovre in attacco. C’è la voglia di Antonio Conte di abbracciare Napoli

Il Napoli continua a lavorare per portare in panchina l’ex ct Antonio Conte. Sky fornisce le ultime notizie relative all’avanzamento della trattative e alle prossime manovre sul mercato del club. In uscita l’unica offerta è arrivata dal Psg ma non per Osimhen. Piuttosto i parigini hanno offerto 100 milioni per Kvara. In entrata si lavora su Buongiorno e su Gudmundsson.

Napoli-Conte, accordo di massima c’è. Si lavora per le clausole, per i dettagli

Dallo studio di Sky:

Accordo di massima c’è. Si lavora per le clausole, per i dettagli. De Laurentiis è con la famiglia a Ibiza, perciò non immaginiamo possa arrivare nell’immediato la firma. C’è la voglia di Antonio Conte di abbracciare il progetto del Napoli perché si riparte dopo lo scudetto e una stagione difficilissima. Una stagione senza coppe, e lui fa bene quando arriva senza le coppe. Bisogna capire il mercato in uscita, sicuramente andranno presi due difensori. E forte il pressing su Buongiorno, su Gudmundsson è già partita la trattativa e poi bisogna capire le manovre in attacco. La volontà è di vendere Osimhen, ha uno stipendio molto alto. Si era pensato al Chelsea con Lukaku nella trattativa. Al momento l’unica offerta importante è arrivata dal Psg per Kvara. E poi Di Lorenzo con le parole del suo agente, i fischi. Uno strappo evidente con la città anche perché è incedibile con Conte. Bisogna capire se questo strappo si potrà ricucire.

Triennale a sette milioni più bonus Champions e bonus scudetto da 1 milione (CorSport)

Il Corriere dello Sport scrive dell’accordo tra il Napoli e Antonio Conte. I legali delle parti ieri hanno letto punto per punto il contratto. Si tratta di un triennale a 7 milioni a stagione più bonus. Tra questi ci sono bonus per la qualificazione in Champions e un sostanzioso bonus anche per l’eventuale vincita del campionato.

Per l’intesa definitiva e l’annuncio sono giorni caldi. La base di partenza sarà un triennale da sette milioni a stagione tra base fissa (6) e bonus Champions più un bonus scudetto da un milione. Anche nella giornata di ieri i legali hanno lavorato alla lettura dei contratti punto per punto. Intanto si sta definendo proprio in queste ore lo staff definitivo che accompagnerà Conte con una novità. Oltre al suo vice storico, Cristian Stellini, e a Lele Oriali, figura d’esperienza e fiducia del tecnico sia all’Inter che in Nazionale, con Conte come collaboratori tecnici ci saranno il fratello e match analyst, Gianluca Conte, e la new entry Elvis Abbruscato. Il preparatore atletico Costantino Coratti affiancherà i preparatori del Napoli, Francesco Sinatti e Francesco Cacciapuoti.

