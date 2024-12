Flick ha firmato con il Barcellona, contratto fino al 2026 (Mundo Deportivo)

La firma questa mattina in presenza di tutta la dirigenza blaugrana e dell’agente Pini Zahavi. Sarà annunciato dopo che il club risolve con Xavi

Il Barcellona sarà allenato da Hansi Flick. Il tedesco, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, ha firmato questa mattina il nuovo contratto. Non sarà ufficializzato a breve dal club, Laporta vuole prima risolvere ogni pendenza con l’ormai ex Xavi. Scrive il quotidiano vicino all’ambiente catalano:

“Hansi Flick ha firmato il suo contratto con il Barcellona questo mercoledì a mezzogiorno. Negli uffici era presente l’intera dirigenza balugrana, composto dal presidente Joan Laporta, dal vicepresidente sportivo Rafa Yuste, dal direttore sportivo del club Deco e dal suo vice Bojan Krkic. Anche l’agente di Flick era presente, Pini Zahavi , è entrato negli uffici del Camp Nou, così come il resto degli assistenti di Flick“.

Alla fine dell’incontro, “Flick non si è fatto vedere. L’allenatore, che dal suo arrivo non si è mai visto in pubblico, è entrato dal retro ed è uscito dagli stessi uffici con un furgone nero che impediva di vedere il tedesco. L’ufficialità del nuovo allenatore non ci sarà finché non verrà concordato l’accordo con Xavi e non sarà firmata la rescissione. L’ex tecnico tedesco ed ex Bayern ha raggiunto un accordo con il Barça fino al 2026, dopo aver rifiutato il Chelsea e la stessa squadra bavarese“.

🔵🔴 Se marcha Pini Zahavi, agente de Hansi Flick, con el contrato del técnico firmado hasta 2026 📢 Solo falta el anuncio oficial 📹 @victor_nahe 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/MZH6iti3BI — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 29, 2024

Flick e la maledizione dei tedeschi a Barcellona: fecero fuori Cruyff e Maradona (Marca)

Hansi Flick sarà il prossimo allenatore del Barcellona. Non c’è l’ufficialità ma in Spagna sono piuttosto sicuri. Marca però ricorda che i precedenti due allenatori tedeschi al Barcellona non hanno avuto molta fortuna. La loro esperienza dovrebbe essere come un monito per Flick. Dovrà riuscire a superare quella che il quotidiano chiama “la maledizione dei tedeschi al Barcellona”. Per capire meglio di che si tratta, ricorda alcuni aneddoti dei Barcellona allenati da Weisweiler, che si scontrò con Cruyff, e di Udo Lattek che non sopportava i ritardi di Maradona e si scontrò con Schuster.

