Napoli, Conte vuole una clausola che gli permetterebbe di decidere ogni anno se proseguire o meno

Lo riporta Sportmediaset. Non vuole sentirsi legato per anni agli azzurri. De Laurentiis preme per la possibilità di far scattare, in maniera unilaterale, il rinnovo ogni primavera

Conte vuole una exit strategy. Si sta discutendo infatti della possibilità di inserire nel contratto una clausola che permetterebbe al tecnico di decidere in maniera autonoma se rimanere o lasciare il Napoli alla fine di ogni stagione (per tre anni). Una sorta di paracadute perché, secondo quanto riporta Sportmediaset, il tecnico non vuole sentirsi legato per anni al Napoli.

La exit strategy di Antonio Conte

Scrive Sportmediaset:

Prosegue senza interruzione la trattativa tra il Napoli e Antonio Conte. Dopo il sì dell’ex ct a De Laurentiis, è iniziata la lunga fase relativa alla stesura dei contratti. Si dialoga, ma non c’è ancora la fumata bianca. Se la querelle relativa ai diritti di immagine non sembra dover creare particolare problemi, diversa è la situazione sul fronte clausole. Il tecnico leccese non vuole sentirsi legato per anni agli azzurri, e così spinge per inserire una clausola d’uscita che gli permetterebbe di decidere entro il 30 anno di ogni se proseguire o meno nell’avventura all’ombra del Vesuvio. Il patron invece, preme per ripetere quanto fatto in passato con altri allenatori, ai quali veniva data la possibilità di far scattare, in maniera unilaterale, il rinnovo ogni primavera.

Il contratto: triennale a sette milioni più bonus Champions e bonus scudetto da 1 milione (CorSport)

Il Corriere dello Sport scrive dell’accordo tra il Napoli e Antonio Conte. I legali delle parti ieri hanno letto punto per punto il contratto.

Per l’intesa definitiva e l’annuncio sono giorni caldi. La base di partenza sarà un triennale da sette milioni a stagione tra base fissa (6) e bonus Champions più un bonus scudetto da un milione. Anche nella giornata di ieri i legali hanno lavorato alla lettura dei contratti punto per punto. Intanto si sta definendo proprio in queste ore lo staff definitivo che accompagnerà Conte con una novità. Oltre al suo vice storico, Cristian Stellini, e a Lele Oriali, figura d’esperienza e fiducia del tecnico sia all’Inter che in Nazionale, con Conte come collaboratori tecnici ci saranno il fratello e match analyst, Gianluca Conte, e la new entry Elvis Abbruscato. Il preparatore atletico Costantino Coratti affiancherà i preparatori del Napoli, Francesco Sinatti e Francesco Cacciapuoti.

