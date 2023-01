Napoli, unico assente per la trasferta di Milano è Gaetano

Il sito ufficiale del club azzurro comunicato la novità dell’ultim’ora per Spalletti: Gianluca Gaetano non si è allenato per una gastroenterite e non partirà per Milano.

Il Napoli prepara la sfida contro l’Inter di domani. Gli uomini di mister Spalletti quest’oggi si sono allenati al centro sportivo. Questo il report del Napoli della seduta d’allenamento di questa mattina:

“Seduta di allenamento per il Napoli all’Sscn Konami Training Center. Gli azzurri preparano la ripresa del campionato in programma domani a San Siro con Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercitazione atletica. Successivamente lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto”.

📌 Report allenamento https://t.co/phluC24Olp — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 3, 2023

Il sito ufficiale del club azzurro comunicato la notizia dell’ultim’ora per Spalletti: Gianluca Gaetano non si è allenato per una gastroenterite e non partirà per Milano.