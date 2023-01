Il Napoli è la terza squadra a chiudere l’andata almeno a 50 punti

Prima degli azzurri ci sono riusciti solo la Juventus (due volte) e l’Inter. L’ultima volta i bianconeri con 53 punti nel 2018-19

Il Napoli batte anche la Salernitana e si porta a quota 50 punti in campionato. Un nuovo record dunque per la formazione di Spalletti che, come riporta Opta, è la terza squadra nell’era dei tre punti a vittoria a raggiungere almeno 50 punti nel girone d’andata in una singola stagione di Serie A, dopo la Juventus e l’Inter.

Nell’era dei tre punti a vittoria, solamente quattro volte una formazione ha raggiunto quota 50 punti nelle prime 19 gare giocate:

la Juventus 53 nel 2018/19

53 nel 2018/19 la Juventus 52 nel 2013/14

52 nel 2013/14 l’ Inter 51 nel 2006/07

51 nel 2006/07 il Napoli nel 2022/23